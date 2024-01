Pedopornografia, frodi informatiche, sextortion: il report 2023 della polizia postale Fvg

TRIESTE - Nove indagati per pedopornografia, tre denunce e una custodia cautelare per adescamento di minori online, sette denunce per reati contro la persona (tra cui molestie, minacce e stalking) e oltre frodi per oltre un milione e mezzo di euro tramite trading online. Sono alcuni dei dati relativi al report del 2023 del Centro operativo per la sicurezza informatica della polizia postale del Fvg. Di seguito alcuni numeri, nel dettaglio

Pedopornografia e adescamento

Il Cosc del Friuli Venezia Giulia, nel corso dell’anno 2023, ha trattato 3 casi di contrasto al fenomeno della pedopornografia online, nell’ambito dei quali sono state indagate 10 persone, di cui 9 per detenzione di materiale pedopornografico e 1 per divulgazione. Sono state eseguite 12 perquisizioni personali ed informatiche, che hanno portato al sequestro di circa 950 Gigabyte di materiale illecito. Per quanto riguarda i casi di adescamento online, invece, in Fvg sono stati trattati nove casi di adescamento, che hanno portato alla denuncia di tre persone, e a una custodia cautelare. Sono state effettuate, complessivamente, quattro perquisizioni, con contestuale sequestro di circa cinque Gigabyte di materiale illecito. La maggior parte delle vittime di adescamento presenta un’età che oscilla tra i 14 e 16 anni.

Reati contro la persona

Per quanto riguarda i reati contro la persona, il Cosc regionale ha trattato, nel periodo di riferimento, un caso di cyber-stalking, quattro casi di molestie, quattro casi di minacce perpetrate mediante strumenti informatici, e sono state sette le persone denunciate. 31 i casi di diffamazione, che hanno portato a indagare 13 persone, eseguendo tre perquisizioni. Sono stati inoltre monitorati 171 spazi web. Due, invece, sono stati i casi di revenge porn trattati, nell’ambito dei quali è stata effettuata una perquisizione informatica su sette spazi web. Nell’ambito dei 16 casi di sextortion trattati, di cui tre con vittime ricomprese tra i 14 e i 17 anni, è stata denunciata una persona. I casi di sostituzione di persona sul web sono stati 67, e hanno portato alla denuncia di quattro persone.

Frodi informatiche

Il centro operativo per la sicurezza cibernetica del Fvg ha trattato nel 2023 169 casi, per un totale frodato pari a circa 260mila euro. Nell’ambito degli attacchi informatici perpetrati tramite software malevoli, quali ransomware e malware, sono stati trattati 15 complessi casi ai danni di grandi e medie imprese. Per quanto riguarda le frodi portate a termine mediante e-commerce, sono stati trattati 122 casi, che hanno portato a denunciare 39 persone, ad effettuare due perquisizioni personali e informatiche per un totale di 132.500 euro di importo frodato. Nell’ambito delle nove truffe sentimentali trattate, sono state denunciate all’autorità giudiziaria quattro persone, registrando un totale di importo frodato pari a 416mila euro, monitorando altresì 18 spazi web. Relativamente al fenomeno delle frodi perpetrate mediante false proposte di trading online, sono stati trattati 46 casi, che hanno portato all’arresto di 13 persone ed alla denuncia a piede libero di 61 cittadini albanesi. Il totale delle frodi registrate ammonta ad una cifra pari a circa 1,6 milioni di euro.

Estremismo in rete e cyberterrorismo

Il Cosc Fvg ha effettuato, nel periodo di riferimento, un’intensa attività di monitoraggio in materia di eversione di tipo religioso/politico, di estrema destra e di area antagonista, che ha portato all’osservazione di circa 10.830 spazi web.