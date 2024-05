La polizia ritrova tre moto rubate

TRIESTE - Nella notte del 22 maggio scorso, la polizia di Stato di Trieste ha rinvenuto tre motoveicoli rubati. Nello specifico, il personale della squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Trieste, alle 3 della notte, ha ricevuto una segnalazione circa l’avvenuto furto di un motoveicolo, un Piaggio Beverly, in via San Cilino. Il proprietario del veicolo, mediante l’applicazione sul proprio smartphone e grazie al localizzatore Gps, ha fornito agli agenti gli spostamenti del mezzo, localizzandolo in movimento tra viale XX Settembre, largo Barriera, via dell’Istria e definitivamente in Piazzale delle Puglie/via d’Alviano. Il motoveicolo segnalato, parcheggiato nel piazzale summenzionato, è stato quindi rintracciato, con dei segni di forzatura sul congegno di avviamento e privo di bloccasterzo. Gli agenti, nella circostanza, hanno effettuato un controllo dei veicoli parcheggiati nel piazzale, e hanno rintracciato altri due veicoli rubati, un Piaggio Beverly, rubato in via dei Piccardi, e un Honda SH, in via Commerciale, con dei segni di forzatura sul congegno di avviamento. I veicoli sono stati riconsegnati ai rispettivi proprietari che si sono recati sul posto dopo essere stati avvisati.