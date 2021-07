Alla Scuola di polizia giurano 96 nuovi agenti, il questore: "Siate d'esempio"

Questa mattina 96 frequentatori del 212.mo corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato hanno prestato giuramento presso la Scuola Allievi Agenti di Polizia. Alla cerimonia è intervenuto il Questore della provincia di Trieste, Dirigente Generale dottoressa Irene Tittoni, che è stata accolta dal Direttore della Scuola, 1^ Dirigente dottoressa Maria Giulia Barbosio. Il corso ha avuto inizio il 27 gennaio 2021; 981 unità reclutate dalla vita civile che si sono formate presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto e le Scuole di Trieste, Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza a Vibo Valentia.

Da domani gli Agenti in prova prenderanno servizio presso le rispettive sedi di assegnazione per completare il percorso formativo con i quattro mesi di applicazione pratica in affiancamento a personale più esperto, terminati i quali acquisiranno la nomina di Agente della Polizia di Stato. Dopo il giuramento, rivolgendosi alle donne e agli uomini schierati, il Questore ha detto che “oggi è il primo atto solenne della vostro percorso professionale. Dovrete sempre avere a mente l’articolo 54 della Costituzione, il quale recita che le Istituzioni si servono con disciplina ed onore, valori che, unitamente a onestà, giustizia e senso del dovere devono costituire la cifra del vostro agire quotidiano. Dovete essere d’esempio per i cittadini improntando il vostro comportamento al massimo rispetto delle regole e della dignità della persona".

Al termine sono stati premiati i tre migliori allievi del corso: nell’ordine Nicola Gallo, Mario Picariello e Claudia Re. Fra i componenti del corso “triestino” anche la figlia di vittima del dovere, il cui padre carabiniere è sopravvissuto a un attentato terroristico in Iraq nel 2003.