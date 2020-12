Sap: "Nuovi agenti lasciati senza divise, 'nudi' contro il crimine"

Neo agenti della Polizia di Stato senza divisa "operativa": è quanto denunciato dal Sap di Trieste nella giornata di ieri: "I neo agenti della Polizia di Stato, appartenenti al 209° corso che hanno appena giurato, sono stati assegnati nelle varie province d'Italia tra cui Trieste, disponendo della sola divisa ordinaria e non di quella 'operativa', quella che serve di fatto a lavorare su strada, quella che i cittadini vedono ogni giorno indossata dalle nostre pattuglie".

"Sono stati assegnati alle varie sedi - continua il segretario provinciale Lorenzo Tamaro - senza gli indumenti indispensabili per dare quella sicurezza che quotidianamente i cittadini invocano, promettendo loro che avrebbero ricevuto la “vestizione” nelle sedi di destinazione. Ma queste sedi non dispongono di tutto il vestiario necessario e non possiamo dare solo alcuni "pezzi" come un puzzle incompleto. La divisa non c’è!"

"E’ paradossale - conclude - pensare che ancora oggi siamo costretti a rivendicare perfino la mancanza di divise, quando siamo chiamati a garantire la sicurezza dei cittadini, difenderli dal crimine, prestare le opere di soccorso pubblico ed a contribuire ad arginare la diffusione del virus covid-19 senza nemmeno gli indumenti. Al peggio sembra non esserci proprio un limite".