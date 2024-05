Poliziotta ferita durante i controlli alla frontiera, la solidarietà dal Pd

TRIESTE - "Profonda solidarietà alla giovane poliziotta, investita dallo scoppio dello pneumatico mentre prestava servizio alla frontiera": così Michele Tarlao, coordinatore forum sicurezza e coesione sociale del Pd Trieste, a proposito dell'incidente occorso martedì al valico di Sant'Andrea a Gorizia, a seguito del quale la donna si trova ora ricoverata in gravi condizioni a Trieste per ricevere le cure necessarie. L'agente era stata sbalzata, forse dallo spostamento d'aria e, nell'impatto con il terreno, aveva riportato un trauma cranico - facciale. Portata prima all' ospedale San Giovanni di Dio, poi è stata elitrasportata a Cattinara. "Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento difficile". Gli fa eco Maria Luisa Paglia, segretaria provinciale Pd, sottolineando che "il Partito democratico di Trieste esprime la sua ferma contrarietà alla sospensione di Schengen e alla proroga di tale misura. Tale decisione comporta disagi per i cittadini e i frontalieri, rischi per il personale impiegato nei controlli di frontiera e limita la libertà di movimento solo per propaganda elettorale. Esprimiamo, inoltre, la nostra solidarietà a tutte le poliziotte e i poliziotti impegnati in questi gravosi servizi, molti dei quali aggregati da diverse città. Il loro impegno non passa inosservato e meritano il nostro pieno sostegno".