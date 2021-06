Poliziotti uccisi in Questura, Meran chiede il rito abbreviato

Alejandro Stephan Meran, l'uomo che il 4 ottobre 2019 ha ucciso due poliziotti negli uffici della questura di Trieste, ha rinunciato all'udienza preliminare fissata il 7 giugno e ha chiesto il processo con rito immediato. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg, specificando che se la richiesta verrà accolta dal giudice, i tempi per l'inizio del processo davanti alla corte d'Assise di Trieste si accorceranno. Secondo la recente riforma, visti i reati contestati, la difesa, che punta a dimostrare la non imputabilità per problemi mentali, non potrebbe chiedere il rito abbreviato.