Polo logistico agroalimentare a Prosecco, D'Agostino: "Stiamo trattando, novità a breve"

TRIESTE - Sono in corso le trattative in merito ai finanziamenti da 65 milioni di euro complessivi per il polo agroalimentare di Prosecco, il cosiddetto progetto Fresh Hub. Ancora diversi i nodi da sciogliere, e le risposte dal Ministero per l'agricoltura arriveranno "nel giro di poco tempo, perché dobbiamo rispettare le tempistiche del Pnrr", come ha dichiarato il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino a margine di una conferenza stampa. Sarebbero diversi i nodi ancora da sciogliere: "Stiamo trattando con il ministero dell'agricoltura il finanziamento che ci era stato concesso - spiega D'Agostino - quindi stiamo vedendo se le condizioni sono accettabili. Abbiamo bisogno di capire concretamente quali sono i vincoli che noi accettiamo". Una trattativa che coinvolge anche il Comune e non è attualmente chiaro "se sarà erogato o meno il finanziamento che deve andare al Comune, perché il mercato ortofrutticolo sarà insediato sempre nella stessa area. A oggi su questo non c'è chiarezza".

Il progetto, che prevede la creazione di un polo logistico per lo sviluppo di una filiera agro-alimentare sostenibile a Prosecco era stato presentato lo scorso febbraio al Fruit Logistica, la più importante fiera del settore a Berlino. La zona è stata scelta per la vicinanza all'asse viario autostradale che connette il Nord Italia e l’Est Europa e alla ferrovia, al fine di soddisfare le necessità dei mercati storici del porto di Trieste. Il polo del fresco si estenderà su oltre 150mila metri quadrati e sarà diviso in una parte di logistica dedicata all’alimentazione dei traffici “a temperatura controllata” del porto di Trieste e una parte per gestire la logistica distributiva locale e regionale. La struttura sarà connessa con il porto di Trieste per incoraggiare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari in import e in export, aprendo possibilità di internazionalizzazione per le imprese del territorio e quindi di nuovi posti di lavoro.