In via Flavia arriva "Poltrone & Sofà"

TRIESTE - In via Flavia è in arrivo "Poltrone & Sofà", storica azienda italiana con sede in provincia di Bologna . Lo ha annunciato il consigliere comunale Stefano Bernobich sulla sua pagina Facebook, definendo la zona un "attrattore di investimenti commerciali". Come annunciato dalla Ballan costruzioni, i lavori per la costruzione dell'edificio commerciale stanno proseguendo "con l’ultimazione della posa del prefabbricato e l’inizio della posa del manto di copertura". "Sono in corso di esecuzione la realizzazione delle mure esterne in pannelli prefabbricati con altezza di 4 metri lungo via Pietraferrata - specifica la ditta sui suoi social -. All’interno dell’edificio, si procede alla costruzione dei sottofondi per la pavimentazione e sono in corso la predisposizione degli impianti elettrici/idraulici/meccanici".