Abbordaggio flop in Ponterosso, ladro di barche sorpreso dal proprietario e denunciato

Alla fine la barca è rimasta lì e lui ha ricevuto una denuncia per tentato furto aggravato. Si tratta di un cittadino di nazionalità bulgara che nella mattinata di ieri 5 settembre era stato visto aggirarsi prima in atteggiamento sospetto nel canale di Ponterosso con la presunta intenzione di rubare un'imbarcazione lì ormeggiata e poi a bordo della stessa. E' stato il proprietario della barca a scoprirlo e, subito dopo la fuga del 37enne, a lanciare l'allarme. Fuga che tuttavia è durata ben poco, visto che la Squadra Volante della Questura di Trieste lo ha individuato ed identificato in via Ponchielli, non lontano dal luogo dell'abbordaggio e del tentato furto.

