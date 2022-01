Ferie e vacanze: ecco i ponti e i giorni festivi del 2022

Il 2021 non è stato troppo generoso sul fronte delle festività, visto che molte sono capitate di sabato e domenica. Ma il 2022 riserva buone notizie. Non mancherà modo di godere di weekend più lunghi del solito. Può sembrare ancora presto per programmare le vacanze per l'anno appena cominciato, anche alla luce dell'attuale situazione epidemiologica legata alla pandemia di coronavirus. Tuttavia, è risaputo che muoversi in anticipo può essere un buon modo per risparmiare. Ecco dunque una lista di festività di cui "approfittare" per organizzare un ponte.

Ponti e festività del 2022

Il 2022 inizia di sabato, ma già la settimana successiva riserverà una sorpresa. Il giorno dell'Epifania cade infatti di giovedì: chiedendo un giorno di ferie in più, sarà possibile farsi un weekend di quattro giorni per chiudere le feste in bellezza. Per programmare un'altra gita fuori porta non bisognerà aspettare molto: il 25 aprile, festa della Liberazione, cade infatti di lunedì. Il primo maggio, festa dei lavoratori, sarà invece una domenica. La festa della Repubblica, che si celebra ogni anno il 2 giugno, può darci un altro "pretesto" per programmare un'altra breve vacanza: nel 2022 cade di giovedì.

E gli altri ponti del 2022? Ferragosto sarà di lunedì, quindi si potrà approfittare di una settimana lavorativa più corta. I ponti torneranno, invece, con l'autunno. Il giorno dei santi sarà infatti un martedì, mentre quello dell'Immacolata un giovedì. Chi vive a Milano, con due giorni di ferie potrà star fuori casa tutta la settimana, approfittando anche di sant'Ambrogio, che cade di mercoledì. Per tutti, quella dell'8 dicembre sarà comunque l'ultima occasione utile. Natale capiterà infatti di domenica e San Silvestro di sabato.

E poi ci sono le feste patronali. Chi vive a Napoli sarà anche felice di sapere che nel 2022 la festa patronale - 21 aprile - cadrà di giovedì. Meno fortunati i romani che dovranno accontentarsi di un solo giorno off per la festa dei santi Pietro e Paolo, che si celebra il 29 giugno e che nel 2022 cade di mercoledì.

Queste, in sintesi, le principali festività del 2022 e i relativi giorni della settimana: