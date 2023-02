Prevenzione, Tiare inaugura "PoP care"

VILLESSE - Tiare Shopping è oggi orgogliosa di annunciare l’apertura del PoP Care, un’area posta al secondo piano, dedicata alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione e accessibile su prenotazione per tutti gli ospiti del centro. È possibile fissare il proprio appuntamento direttamente sul sito di Tiare Shopping.

PoP Care pone al centro la cura delle persone, attraverso un calendario fitto di appuntamenti mensili dedicati alla prevenzione, all'assistenza, alla formazione, all'ascolto. Organizzati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Gorizia, gli incontri di prevenzione si avvalgono della partecipazione di personale volontario qualificato.

Gli appuntamenti

Il nuovo corner si inserisce all’interno del più ampio progetto POP – People Of Planet proposto da Tiare, che punta a valorizzare le persone, le comunità e il nostro pianeta, contribuendo all’adozione di uno stile di vita più sano e sostenibile. Con questa iniziativa, nello specifico, Tiare si impegna a diffondere una cultura della prevenzione, ricordando l’importanza di effettuare ciclicamente controlli per verificare il proprio stato di salute. Tre giornate al mese fino a giugno, durante le quali il team di medici, infermieri e volontari della Croce Rossa effettueranno consulenze. A febbraio, dalle 9.00 alle 18.30, sono in programma incontri sui seguenti temi: prevenzione ginecologica (23 e 24 febbraio) e cardiovascolare (25 febbraio).

Proposta già a giugno 2021 e replicata nel 2022, l’attività ha riscosso una buona adesione da parte del pubblico. A oggi sono stati effettuati ben 905 screening, per un totale di circa 1.200 ore. “Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa con la quale sensibilizziamo la comunità sull’importanza della prevenzione e offriamo consulenze specialistiche gratuite. Ringraziamo la Croce Rossa che si è unita a noi, la cui reputazione garantisce la serietà dell’iniziativa, e la sua rete di medici e paramedici che mettono, a titolo volontario, la loro professionalità al servizio di questo progetto. È una iniziativa virtuosa che registra un crescente interesse e il cui apprezzamento della comunità arriva forte” commenta Giuliana Boiano, direttrice del TIARE Shopping Meeting Place.

“Sono molto orgogliosa che Tiare Shopping abbia pensato alla nostra Associazione per promuovere questo progetto. Portare la prevenzione qualificata più vicina alle persone, che spesso devono affrontare spostamenti e liste di attesa anche solo per una semplice consulenza, è un notevole beneficio, spesso anche solo psicologico; oppure, ricevere delle informazioni che suggeriscono un’indagine approfondita nelle strutture dedicate rende la prevenzione ancora più indispensabile ed alla portata delle persone” dichiara Ariella Testa, Presidente di CRI Comitato Gorizia.