Puzzer alla protesta no Green pass, foglio di via anche da Pordenone

Il leader della protesta dei no Green pass, Stefano puzzer, è stato sanzionato dal Questore di Pordenone, Marco Odorisio, con un foglio di via obbligatorio per tre anni. Lo ha riportato Il Piccolo.

Puzzer, dopo essersi aggregato a una manifestazione davanti all'ospedale, ha arringato i presenti con accuse nei confronti delle istituzioni. In seguito è stato accompagnato in Questura dagli uomini della Digos.

Le poche persone rimaste davanti all'ospedale hanno sciolto il presidio, mentre gli agenti della Polizia hanno continuato ad identificare i partecipanti alla manifestazione non autorizzata: molti di loro erano senza mascherina. Saranno sanzionati