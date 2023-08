Arriva a Trieste la portaerei più grande del mondo

TRIESTE - L'americana USS Gerald R. Ford, la portaerei più grande del mondo, arriverà domenica 17 settembre e rimarrà fino al giovedì seguente. Per il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga si tratta di "un’ottima opportunità per le attività locali che potranno accogliere il numeroso equipaggio nei giorni di permanenza di questa imponente nave che può trasportare 5000 persone e ospitare un'ottantina di aerei". La portaerei, costruita nei cantieri navali di Newport News in Virginia, è la prima nave della nuova classe di portaerei a propulsione nucleare CVN-21 della U.S. Navy.