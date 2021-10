Al via i lavori di riqualificazione del porticciolo di Duino

A tre mesi dalla delibera di Giunta prendono il via i lavori, che avranno una durata di 60 giorni. Per l'intervento sono stati stanziati 80 mila euro

"In breve tempo, a pochi mesi dalla delibera di Giunta, iniziamo i lavori che andranno a dare il via alla riqualificazione di quella che è la via d'accesso al mare di Duino". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, nel corso dell'illustrazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del porticciolo di Duino a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco del Comune di Duino Aurisina (Devin-Nabre?ina) Daniela Pallotta. Come ha spiegato lo stesso Pizzimenti, dalla deliberazione di Giunta dello scorso giugno che prevedeva uno stanziamento complessivo di 80mila euro, si è passati in soli tre mesi all'avvio della realizzazione dell'opera.

Nel dettaglio si tratta di mettere in sicurezza la pavimentazione e le alberature, attraverso azioni mirate di rimozione dei tratti calpestabili dissestati e di potatura degli alberi. La strategia messa in campo prevede dei trattamenti di riattivazione dell'apparato delle radici degli alberi, che necessitano in buona sostanza di respirare: tale risultato è ottenibile attraverso la sinergia fra l'utilizzo di uno specifico terreno vegetale e di torba bionda e la posa in opera di uno strato di calcestre permeabile, funzionale anche a livellare in sicurezza gli ambiti in cui verrà rimossa la pavimentazione dissestata. Inoltre si interverrà anche sugli impianti idrici al fine di ripristinare a pieno il funzionamento delle docce. Come ha poi concluso l'assessore, sottolineando che la durata prevista dei lavori è di 60 giorni, la Regione sta predisponendo gli atti per la progettazione e la successiva realizzazione di un intervento che completi la riqualificazione dell'intero porticciolo.