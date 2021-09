Porto: il Clpt organizza il convegno per l’applicazione dell’allegato VIII

CLPT presenta il 3° convegno sull’applicazione dell’Allegato VIII° nel Porto Franco Internazionale di Trieste che si terrà oggi, martedì 14 settembre 2021 a partire dalle ore 18.00 nella sala Agorà al Molo IV°.

Il convegno, a cui parteciperanno l’Assessore alle Infrastrutture e al Territorio della Regione Autonoma F-VG Pizzimenti, il Sindaco di Trieste Dipiazza, il Presidente di AdSPMAO D’Agostino, il presidente Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste e F-VG Visintin, i consiglieri regionali Giacomelli, Ussai e Slokar, i candidati Sindaco Richetti, Russo e Laterza ed i rappresentanti di Assemblea Popolare Potenza, ha lo scopo di impostare un programma comune per arrivare finalmente alla realizzazione dell’obbiettivo.

"I lavoratori portuali - si legge nella nota del Clpt - a sono stati quelli che hanno fatto diventare l’Allegato VIII° un tema concretamente presente nel dibattito pubblico. Attraverso scioperi, assemblee, petizioni e convegni sono arrivati nel luglio del 2019 a discutere concretamente dell’applicazione dell’Allegato VIII° a Roma con i rappresentanti di tutti i ministeri competenti. Partendo dalle rivendicazioni della petizione firmata da quasi 600 lavoratori portuali: assunzione diretta di tutti i lavoratori operanti in porto da parte dell’Ente gestore del porto, stipula di un contratto collettivo di primo livello specifico per i Porto di Trieste e istituzione di un regime fiscale speciale per i salari dei lavoratori portuali. Su questo vogliamo confrontarci con la politica triestina e regionale per arrivare finalmente a un programma comune per l’applicazione di quello che è al momento l’unico strumento per il rilancio economico e del lavoro nella nostra città".

