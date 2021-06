Il Porto cresce nonostante il Covid: traffici in aumento per Ro - ro, container e ferrovia

Nel primo quadrimestre del 2021 il Ro - Ro registra un +32%. Per la prima volta in crescita dopo la pandemia anche i volumi totali (+20%). In flessione le rinfuse liquide (-17%)

Traffici in aumemto nel Porto di Trieste per container (+4%), RO-RO (+31.93%) e movimentazione ferroviaria (+8,52%), e tutto nonostante il recente incidente del Canale di Suez e la pandemia in corso. I traffici container nel primo quadrimestre del 2021, infatti, presentano una variazione positiva che sfiora il + 4% con 250.284 Teu movimentati.

Un rialzo che vede come primo comparto il RO-RO (+31,93%) con 96.904 unità transitate. In controtendenza le rinfuse solide (- 9,06%), e 160.401 tonnellate movimentate, ma pesa soprattutto la flessione delle rinfuse liquide (-17,65%) con 10.392.063 tonnellate. Quest’ultima perdita, dovuta ancora alla congiuntura negativa causata dell’emergenza sanitaria mondiale, ha inciso inevitabilmente sui volumi totali del quadrimestre ( -9,55%).

I valori del singolo mese di aprile però fanno già intravedere incoraggianti segnali di ripresa del segmento delle rinfuse liquide (+24,64%), generando immediato beneficio a cascata sui volumi complessivi dello scalo giuliano, che per la prima volta dopo la pandemia evidenziano una crescita a doppia cifra (+20,44%), sul mese di aprile dell’anno scorso.

La movimentazione ferroviaria

Per quanto riguarda la movimentazione ferroviaria il network del porto di Trieste che conta su più di 200 partenze settimanali via treno verso tutta Europa, c'è stato un ritorno sui livelli del pre-Covid: 3.045 sono stati infatti i treni operati nei primi quattro mesi (+8,52%), ma è sul sul singolo mese di aprile che il rialzo è ancor più evidente (+ 40,40%). Il tutto anche per merito di una buona performance del molo VII e molo V, nonché dalla ripartenza del traffico ferroviario di Siderurgica Triestina per il trasporto di materie prime destinate alle acciaierie di Cremona.