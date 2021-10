Il porto è ancora più “green”: al via l’intesa con Comune e Arpa

Sottoscritto oggi il protocollo d’intesa che definisce il rapporto di collaborazione tra Comune di Trieste, Arpa Fvg e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nell’ambito del progetto Green Ports.

Con la sottoscrizione dell’accordo sono stati condivise le azioni e le attività da attuarsi in ambito portuale per la riduzione degli impatti sull’ambiente derivanti dalle attività insediate. In particolare, è stato condiviso che l’Autorità di Sistema aderirà alla procedura pubblica “Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports” con interventi della seguente tipologia:

- Produzione di energia da fonti rinnovabili;

- Efficienza energetica degli edifici portuali;

- Mezzi di trasporto elettrici;

- Interventi sulle infrastrutture energetiche portuali non efficienti;

- Realizzazione di infrastrutture per l'utilizzo dell'elettricità in porto;

Il Comune di Trieste e ARPA FVG supporteranno l’Authority nelle procedure autorizzative e nella realizzazione di sistemi di monitoraggio degli interventi.

“Il protocollo firmato con ARPA e Comune di Trieste è fondamentale per lo sviluppo di progetti collegati ai finanziamenti PNRR cosiddetti Green ports, ha dichiarato Zeno D’Agostino, presidente dei porti di Trieste e Monfalcone. “Vanno ad integrare le attività che noi come Autorità di Sistema dovremo garantire nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica, e chiaramente prevedono una condivisione totale dal punto di vista dell'approvazione, della valutazione ambientale e dello sviluppo dei progetti con i referenti per la pianificazione urbanistica - il Comune - e per la parte di valutazione ambientale - Arpa”.