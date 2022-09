Porto di Monfalcone: triplicati gli ormeggi per le grandi navi

Non più uno ma tre ormeggi nel porto di Monfalcone saranno dedicati alle grandi navi mercantili con pescaggio massimo di 10 metri e 90. Oltre all'accosto 9, unico finora concesso a queste navi, saranno ora disponibili il 7 e l'8 della banchina "Portorosega". Anche l'accosto 6 è stato interessato da una revisione del pescaggio massino ammissibile, con l'innalzamento del relativo limite. E' quanto previsto dalla revisione dell'ordinanza accosti a opera della Capitaneria di Porto, una vera e propria svolta che permetterà alle grandi navi di non attendere troppo in rada, migliorando così il traffico in porto. La revisione dei pescaggi massimi ha l'obbiettivo di "incrementare la sicurezza produttiva del porto di Monfalcone".

Questo pomeriggio ha potuto infatti ormeggiare una nave con un carico di 20mila tonnellate di cellulosa, ferma in rada da nove giorni anche a causa dello sversamento della nave Al Saad.