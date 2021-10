Porto vecchio, varco 4 e piazza Unità: la protesta contro il green pass continua su tre fronti

Sabato 23 ottobre i manifestanti no green pass incontreranno il Ministro dell'Agricoltura Patuanelli per chiedere l'abolizione della certificazione verde. Lo ha annunciato Stefano Puzzer, ex portavoce del Clpt, a seguito dell'incontro con il Prefetto tenutosi questo pomeriggio. Tra i nomi chiamati all'appello anche quello del Ministro degli Interni Lamorgese e il Ministro della Salute Speranza. Come riportato da Tgr Rai, l'incontro si terrà a Trieste. Tra gli accordi presi in Prefettura anche quello di lasciare piazza Unità: al termine dell'annuncio infatti buona parte dei manifestanti si è diretta in Porto Vecchio. Rimangono comunque attivi i presidi al varco 4 e nella stessa piazza Unità, dove è rimasta una piccola rappresentanza di no green pass.