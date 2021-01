Il porto di Trieste avrà un collegamento ferroviario con l'Interporto di Pordenone

Confindustria Alto Adriatico, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Interporto Centro Ingrosso Spa Pordenone hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo di un primo collegamento ferroviario tra il Porto di Trieste e l'Interporto di Pordenone. Entro la metà del prossimo febbraio, saranno operativi circa 70 container (andata e ritorno). Un accordo, riporta l'Ansa, che vuole implementare efficienti collegamenti ferroviari intermodali con il sistema portuale regionale attraverso l'utilizzo di tutte le strutture logistiche regionali esistenti tra cui il Porto di Trieste, l'infrastruttura più importante nel Nord Est del Paese per i traffici marittimi in import ed export e Interporto Pordenone, elemento catalizzatore logistico dell'area industriale del Pordenonese e delle province.