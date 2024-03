TRIESTE - Zeno D'Agostino si è dimesso. La notizia che nello scalo giuliano nessuno mai avrebbe voluto leggere è arrivata. La comunicazione ufficiale è arrivata dall'ufficio stampa del porto. D'Agostino ha presentato le dimissioni a Matteo Salvini, dimissioni che nella lettera indirizzata ieri 29 febbraio al ministro vengono definite "irrevocabili" e che avranno effetto dal primo giugno. "Sono dovute esclusivamente a motivi personali e familiari". L’incarico del manager veronese, alla guida del porto di Trieste da febbraio 2015, doveva concludersi il 15 dicembre 2024.

Le parole del manager

“Ci tengo a precisare - così D’Agostino nella nota - che la mia decisione trae origine da necessità di natura esclusivamente familiare. Ci sarà ancora tempo nei prossimi mesi per i bilanci finali e i saluti ai lavoratori, cittadini e a tutte le rappresentanze della società civile. Voglio intanto esprimere gratitudine alle istituzioni che hanno riposto in me la fiducia e che mi hanno consentito di svolgere serenamente l’incarico. Ringrazio il ministro Salvini per aver accettato la mia richiesta e il viceministro Rixi, che è stato punto di riferimento per ogni azione portata avanti insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia con il presidente Fedriga e tutti gli enti del territorio”.

“In questi anni – conclude il presidente – lo scalo ha lavorato in modo intenso e proficuo. Gli obiettivi raggiunti sono stati eccezionali, ed ora il porto di Trieste, con Monfalcone e il sistema intermodale che abbiamo costruito, è diventato un modello a livello internazionale. Importanti investimenti, un network ferroviario europeo, cantieri aperti e soprattutto nuovi posti di lavoro. Grazie alla comunità portuale e all’impegno quotidiano di tutti i lavoratori, la città ha un nuovo porto proiettato nel futuro. E sono onorato di averlo guidato per quasi un decennio”.