Operaio morto, il cordoglio di D'Agostino: "Siamo vicini alla famiglia di Paolo"

TRIESTE - "Sono profondamente scosso da questa tragedia. Posso solo confermare che continueremo a operare e investire affinché simili terribili episodi non si verifichino più". Il presidente del porto di Trieste Zeno D'Agostino ha espresso con queste parole la vicinanza alla famiglia di Paolo Borselli, l'operaio di 58 anni morto sul lavoro all'interno dello scalo giuliano. A nome mio personale e di tutta la comunità portuale esprimo alla famiglia di Paolo Borselli la nostra vicinanza e partecipazione al dolore". Sul fronte della sicurezza sul lavoro, D'Agostino ha ricordato di aver "posto il tema del lavoro, e della sicurezza sui luoghi di lavoro, al centro del nostro mandato e fin da principio come testimoniano tanti atti concreti e tanti progetti. Non ho parole per dire la frustrazione e lo sconcerto dinanzi alla morte di Borselli, che ci chiede e anzi pretende da noi di continuare a impegnarci per il futuro”.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del Trieste Marine Terminal. "Ci stringiamo attorno alla famiglia di Paolo Borselli, tragicamente scomparso nella giornata di oggi. La società sta collaborando con le autorità preposte impegnate a far chiarezza sull’incidente. Trieste Marine Terminal manifesta il cordoglio sincero anche a tutta la comunità dei lavoratori portuali che quotidianamente lavorava a fianco di Paolo".