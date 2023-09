Il giorno della Nicola Mastro, in porto il varo del colosso del mare

TRIESTE - Il porto al centro del mondo, in una sfida che conferma ancora una volta la vocazione internazionale dello scalo giuliano e proietta i suoi traffici verso una crescita mercantile di dimensioni epocali. A Trieste è il giorno in cui è stata presebtata la Nicola Mastro, portacontainer tra le più grandi al mondo targata MSC. "Oggi rendiamo omaggio a uno dei migliori comandanti della nostra flotta, scomparso troppo presto. Grazie a questo battesimo il suo nome rimarrà per sempre vivo" queste le parole del presidente di MSC Diego Aponte, in occasione della cerimonia ufficiale che ha preceduto il varo della nave. "In Italia lavoriamo in 12 terminal - così l'amministratore delegato di MSC, Soren Toft - e il nostro impegno continuerà anche nel futuro, grazie allo sviluppo di una rete ferroviaria capillare che connette Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria". Alla cerimonia hanno presenziato il prefetto di Trieste Pietro Signoriello, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il sindaco del capoluogo regionale Roberto Dipiazza, oltre al padrone di casa Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità portuale e al comandante della Capitaneria di porto Luciano Del Prete.

La notizia è in aggiornamento