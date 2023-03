Gravi violazioni a bordo, fermata nave in porto, è la quarta da inizio anno

TRIESTE - Durante le dieci ore di accertamento a bordo della Negmar Cicek, nave da carico battente bandiera delle Isole Marshall, il personale della Capitaneria di porto di Trieste ha riscontrato una violazione continua delle norme sulla sicurezza. La maggior parte delle gravi criticità ha interessato le dotazioni antincendio e la mancanza di conoscenza con le procedure di emergenza da parte del personale imbarcato. Nello specifico sono otto le violazioni registrate dalla Guardia costiera del capoluogo del Friuli Venezia Giulia e per questo motivo la nave è stata sottoposta a fermo amministrativo. La Negmar Cicek non potrà ripartire fino a quando le anomalie riscontrate non verranno risolte. Proveniente da Malta e giunta in porto lo scorso 15 febbraio, la nave ha una portata lorda di oltre 30 mila tonnellate e una stazza, sempre lorda, di poco meno di 20 mila tonnellate.

"Tutte le deficienze rilevate hanno evidenziato - scrive la Guardia costiera -, nel complesso, una scarsa implementazione del sistema di gestione della sicurezza a bordo da parte dei marittimi

imbarcati, secondo quanto stabilito dal codice internazionale "International Safety Management" (ISM)". Oltre alla Negmar, da inizio anno, su 25 navi controllate, sono quattro le unità mercantili straniere sottoposte a fermo amministrativo dal personale della Capitaneria di porto. Tutte per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino.