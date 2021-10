Porto di Trieste, arrivano gli idranti, tensione, iniziato lo sgombero del varco 4 (LIVE)

Ore 9:30: La Polizia ha iniziato ad avanzare e ad usare gli idranti. I manifestanti gridano "libertà, vergogna" e altri slogan. Molti si sono seduti sul posto e non intendono indietreggiare.

Il quarto giorno di protesta davanti al varco 4 del porto di Trieste potrebbe essere l'ultimo. Personale della Polizia di Stato è giunto sul posto con gli idranti per iniziare lo sgombero dell'area occupata dai manifestanti anti Green Pass. I mezzi sono entrati in porto da un altro varco e si sono presentati alle spalle dei manifestanti. La notizia è in corso di aggiornamento.