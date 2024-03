Il Comune a Cannes per presentare il progetto Porto Vecchio-Porto Vivo

TRIESTE - Dopo la partecipazione all'edizione del 2023 il Comune di Trieste è presente anche quest'anno al Mipm, acronimo di Marché international des professionels de l’immobilier, evento fieristico del settore immobiliare che si svolge a Cannes dal 12 al 15 marzo. Il Comune di Trieste è nella nota città della Costa Azzurra per promuovere il progetto di rigenerazione urbana denominato “Porto Vecchio – Porto Vivo”, tra i più importanti del Bacino del Mediterraneo, all’interno dello spazio espositivo della Regione Fvg, nel padiglione Italia. Saranno illustrati gli interventi che si stanno realizzando all’interno dei 66 ettari del vecchio scalo attraverso un plastico interattivo caratterizzato anche dalla realtà aumentata, realizzato dalla società Divulgando, iniziato lo scorso settembre e caratterizzato dal recupero di tutte le planimetrie degli edifici e da tutti i progetti pubblici attualmente in corso - dal parco lineare al viale monumentale, dalla cittadella dello sport, al Museo del Mare, passando per il sistema di viabilità, infrastruttura di mobilità sostenibile della cabinovia e il nuovo quartier generale della Regione Fvg - in modo da avere una fedele riproduzione dell’intera area in scala 1:1200 che si sviluppa in 3 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza.