Porto vecchio: "Nei cassonetti stracolmi topi grandi come conigli"

Riceviamo da parte della nuova postazione doganale in porto vecchio e pubblichiamo. "Oggi gli effluvi provenienti dalle immondizie poste a pochi metri dalla postazione di Porto Vecchio sono particolarmente sgradevoli. Ed il caldo ancora non è tanto forte da far marcire più rapidamente le immondizie. Allegri gabbiani , corvi e piccioni si divertono ad aprire i sacchetti per la gioia di topi che definire conigli è poco. Auspico in una ulteriore segnalazione a chi di competenza per poter giungere ad uno spostamento dei 10 cassonetti in un luogo sufficientemente distante. Ringrazio se vorrete portare nuovamente con più forza questa nostra segnalazione agli ambienti competenti".