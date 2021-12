In Porto Vecchio un convegno per spiegare il progetto della cabinovia

“Carso - Porto Vecchio - Centro Citta': La Nuova Mobilita' Sostenibile a Trieste” è il titolo della presentazione del progetto, relativo alla realizzazione della cabinovia che sarà un momento di ascolto, confronto e dibattito con la cittadinanza e con gli esperti del settore - che si svolgerà nelle giornate 15, 16 e 17 dicembre 2021- presso l'Auditorium Generali e Foyer del Trieste Convention Center in Porto Vecchio, allo scopo di illustrare il progetto finanziato dal PNRR attraverso una mostra e due convegni, intesi come importanti occasioni di incontro e confronto con cittadini e professionisti del settore.

A tale proposito, il Sindaco Roberto Dipiazza ha dichiarato: “Con la concretezza che contraddistingue questa amministrazione e la forza dei fatti, questo progetto di mobilità sostenibile per Trieste oltre ad aver vinto importanti premi nazionali, è stato interamente finanziato dai fondi del PNRR a dimostrazione della bontà dell’idea progettuale che va nella direzione di una mobilità sostenibile, green e intelligente, come già avviene in diverse città nel Mondo e anche in Italia. Come ho sempre sostenuto vogliamo presentare questo progetto di fattibilità alla cittadinanza e alle categorie con la massima serietà e trasparenza, ma soprattutto basandoci su dati, fatti e prospettive concrete per migliorare il collegamento nord alla città, per avviare effettivamente un modello di mobilità green che si interfacci con i diversi piani legati alla mobilità che abbiamo già predisposto e per potenziare ulteriormente l’attrattività turistica di Trieste.”.

“Abbiamo deciso di organizzare questo evento per avviare un percorso di approfondimento, confronto e ascolto della cittadinanza anche con i professionisti del settore in merito alla proposta della nuova cabinovia metropolitana nell’ottica globale di un nuovo modello di mobilità sostenibile per la città di Trieste - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi - . Questo strumento di mobilità rappresenta, infatti, una soluzione di trasporto sostenibile con particolare riferimento alla connessione tra il centro città, l’area del Porto Vecchio e l’altipiano carsico”. “Basta girare per l’Europa e il mondo e ci si può accorgere di come sempre più città all’avanguardia adoperino questa opzione - ha evidenziato l'assessore alle Politiche Finanziarie Everest Bertoli - Non ci piacciono i no a prescindere, le cose vanno spiegate e presentate”.

“Il progetto, che mira a risolvere in maniera efficace e sostenibile l'ormai annoso problema dell'accesso da nord alla città di Trieste - ha spiegato il direttore del dipartimento territorio, economia, ambiente e mobilita' Giulio Bernetti -, è stato redatto con il supporto di professionisti assolutamente esperti nel settore e applicando modelli e metodologie proprie e consolidate della pianificazione dei trasporti, basati su dati di domanda di mobilità completi e recenti (indagini svolte nell'ambito della redazione del PUMS), consentendo di effettuare approfondimenti specifici su tutti gli aspetti trasportistici ed economici relativi al progetto, come richiesto dal bando del Ministero. Oltre a ciò vi è un aspetto del progetto legato al turismo di particolare fascino. Si tratta ora di fare conoscere il progetto in tutti i suoi aspetti e di avviare un percorso di approfondimento, confronto e ascolto della cittadinanza: per questo nell’ambito della mostra della prossima settimana, esperti e tecnici saranno a disposizione per fornire informazioni e rispondere alle domande”.

Per iscriversi e partecipare fino ad esaurimento posti è necessario essere in possesso del green pass e scrivere una mail a monica.goina@comune.trieste.it entro lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 10.00