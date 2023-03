Porto vecchio in vetrina a Cannes: "Cerchiamo investitori sotto regia pubblica"

CANNES - "Già in questa mattina abbiamo avuto diversi incontri con potenziali investitori. Ovviamente l'incarico che hanno dato i soci a Ursus non è quello di vendere i beni, ma di trovare gente che investa in Porto vecchio. Dobbiamo quindi avere la certezza di trovare una forma di alienazione dei beni che garantisca alla parte pubblica il controllo e l'investimento. Questo per evitare che qualcuno metta i soldi e lasci le aree lì". Ad affermarlo è Giulio Bernetti, direttore Territorio, Ambiente, Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Trieste e presidente del Consorzio Ursus che in questi giorni si trova a Cannes alla Mipim, fiera sul real estate tra le più importanti al mondo per promuovere l'area dell'antico scalo triestino. L'amministrazione comunale a caccia di investitori per i 66 ettari e i 35 magazzini tra grandi fabbricati, hangar e altri immobili. “Qui al MIPIM non stiamo cercando soggetti che comprino immobili in Porto Vivo - conclude Bernetti -, ne abbiamo già a decine. Stiamo cercando qualcuno che investa sotto la regia pubblica".