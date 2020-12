Vaccinazioni anti Covid: a Trieste si punta sul Centro Congressi del Porto Vecchio

Si è tenuto mercoledì 9 dicembre, nel Municipio di Trieste, l'incontro tra il sindaco Roberto Dipiazza, l'Assessore alla Sanità Riccardo Riccardi, il Direttore generale dell'Asugi Antonio Poggiana e il Presidente di TCC Paolo Marchesi, nel corso del quale si è venutata l'idea di utilizzare il centro congressi del Porto Vecchio come sede delle vaccinazioni anti-Covid nell'area triestina. Un luogo ideale non solo sul piano delle dimensioni, ma anche per le opportunità e soluzioni offerte: uno spazio adeguato sia per lo svolgimento della parte sanitaria e sia per l'afflusso delle persone, oltre che per il parcheggio delle autovetture. "La competenza delle operazioni è in capo al Commissario straordinario Arcuri, al quale presenteremo questa possibile soluzione logistica" ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. "Per quel che riguarda le altre sedi della vaccinazione anti-Covid in regione - ha concluso Riccardi - stiamo applicando questa stessa metodologia messa in atto a Trieste: quella del dialogo e del confronto con il territorio".