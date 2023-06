Riqualificazione Porto Vecchio, via libera al viale monumentale

TRIESTE - Proseguono il rilancio e la valorizzazione del Porto Vecchio - Porto Vivo di Trieste. Recentemente è stato infatti firmato il verbale di validazione del progetto esecutivo del viale monumentale, che va immediatamente in gara per l’esecuzione dei lavori. Come spiegato dall'ingegnere Giulio Bernetti, responsabile unico del progetto, si tratta di un'opera di quasi 20 milioni di euro (fondi Pnrr) che "aggiunge un altro pezzo essenziale al puzzle dell'area di Porto Vecchio".

Il progetto

Parallelamente alla conclusione dei lavori sull'asse di Porto Vecchio adiacente al muro ferroviario (che sarà rinnovata e riaperta entro l'anno), il nuovo progetto prevede la ristrutturazione dell'asse tra la prima e la seconda fila dei magazzini storici. L'area, denominata "viale monumentale", è destinata a ospitare un asse viario, un'ampia viabilità pedonale e ciclabile, aree alberate e illuminazione, tutto nel rispetto della bellezza dei magazzini storici che si affacciano sul viale e prevedendo il recupero di molti binari storici. Il nuovo asse sarà pienamente infrastrutturato, con l'installazione di tutti i servizi di base (acqua, fognature, energia elettrica, ecc.) e le dorsali per i servizi tecnologici. Il progetto, dall'aspetto preliminare a quello esecutivo, è stato sviluppato internamente al Dipartimento Territorio Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio, con il supporto di AcegasApsAmga e Hera Luce per la parte relativa ai servizi tecnologici.

Un ulteriore tassello

“Parte così un nuovo, ulteriore tassello nella riqualificazione urbana del Porto Vecchio - ha evidenziato l’assessore ai Lavori pubblici e Grandi Opere Elisa Lodi -. Con la validazione di questo progetto, finanziato PNRR, per 20 milioni di euro potremmo avviare il terzo lotto di infrastrutturazione del Porto Vecchio dando alla città un’area completamente riqualificata, verde e vivibile”. “Un altro tassello importante per la rigenerazione urbana del Porto Vecchio viene messo a segno dall’Amministrazione comunale -ha detto l’assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria e Porto Vecchio Everest Bertoli -. La partenza della gara d’appalto entro il 30 giugno, come si era fissato, è un altro dato che dimostra la serietà e la bontà dei progetti portati avanti dall’Amministrazione Dipiazza”. Soddisfazione anche dell’assessore alla Pianificazione territoriale Michele Babuder che sottolinea come “gli interventi infrastrutturali che si stanno realizzando nell'area del Porto Vecchio, a cominciare dai sottoservizi - illuminazione, condotte idriche e fognatura - sono evidenti e apprezzabili da chiunque, in linea peraltro con le tempistiche preventivate”. “L'area sta cambiando il suo volto, proiettando con avanguardia la nuova realtà della città”.