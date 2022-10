Trieste e il Porto Vecchio alla più grande fiera mondiale dei beni immobiliari

Il Comune di Trieste parteciperà al MIPIM di Cannes, in Francia, la più importante Fiera mondiale nel settore dei Beni immobiliari, all’interno dello stand della Regione Friuli Venezia Giulia. L’evento è in programma dal 14 al 17 marzo 2023: “una vetrina internazionale privilegiata dove – ha sottolineato l’assessore Everest Bertoli - sarà illustrato il progetto Porto Vivo per promuoverlo nei confronti degli investitori internazionali”. L’annuncio è stato dato nella conferenza stampa del bilancio sul progetto Porto Vivo, che presenta attraverso un sito internet, visite guidate, pannelli informativi, realtà virtuale e aumentata, il presente e il futuro del Porto Vecchio di Trieste. Gli incoraggianti dati delle prime due settimane sono stati presentati nel foyer del Porto Vivo, al secondo piano del Magazzino 26 dall'assessore con delega al Porto Vechio Everest Bertoli, l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi e il sindaco Roberto Dipiazza.

In particolare, dal 30 settembre al 12 ottobre, il sito www.portovivotrieste.it è stato visitato circa 40mila volte e sono stati generati ben 59 GB di traffico. Lo Stand del Comune di Trieste, allestito dall'1 al 9 ottobre all’interno del Villaggio Barcolana 54 in piazza dell’Unità d’Italia, ha registrato un afflusso record di migliaia di visitatori e sono state 600 le persone hanno utilizzato il visore per il Virtual Tour. Sono state 500, inoltre, le persone che hanno partecipato alle visite guidate dal 3 al 13 ottobre. Tra queste, varie classi delle scuole superiori di Trieste e Gorizia, di cui una slovena.

Visto il successo dell’iniziativa, le visite saranno prorogate fino a fine ottobre. I pannelli informativi, finora esposti nelle zone nevralgiche del Porto Vecchio, saranno a breve spostati nel foyer Porto Vivo, insieme alle apparecchiature prima presenti nello stand Barcolana: il touch screen per il tour virtuale, un monitor con i sei video dei progetti e gli interventi degli architetti (che saranno aggiornati in base al progredire dei lavori nell’ex scalo) e materiale promozionale del Progetto Porto Vivo. Sarà anche possibile effettuare un tour virtuale tramite totem touch, direttamente dal web o tramite visore 360.

Il Sindaco Dipiazza ha fatto il punto sull’avanzamento dei lavori in Porto Vecchio, parlando di “decine migliaia di tubi installati sottoterra” nell’ambito dell’infrastrutturazione dell’area da parte della ditta Mari & Mazzaroli e ha spiegato che “l’area è diventata più appetibile e ogni giorno veniamo contattati da molti investitori”.

“Non si tratta di realtà virtuale – ha affermato l'Assessore Rossi -, ma di un progetto concreto che prevede la realizzazione di quello che sarà di fatto sarà il Terzo polo espositivo dopo il Museo Revoltella e il Salone degli Incanti e attraverso il completamento del Centro Congressi si prevede per quest’aera un movimento pari a 2-300mila visitatori l’anno”.

“I primi due passaggi programmati già per l’anno prossimo – ha evidenziato l’assessore Bertoli - saranno rappresentati dai progetti relativi alla Cittadella dello Sport e agli uffici della Regione. Si tratta di una delle più importanti opere di riqualificazione e rigenerazione urbana in atto nel bacino del Mediterraneo”.