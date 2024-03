Porto vecchio a Cannes, il progetto Porto vivo piace agli inglesi

CANNES - L'opera di rigenerazione urbana del porto vecchio, in mostra alla fiera di Cannes, ha ricevuto pubblicamente i complimenti da parte dell'amministrazione del comune di Londra, nella persona dell'assessore alla Pianificazione e rigenerazione Jules Pipe. Lo rende noto l'amministrazione comunale che in questi giorni è impegnata in numerosi colloqui con investitori internazionali interessati al progetto Porto vivo. Il progetto è stato rappresentato anche attraverso la realizzazione di un plastico dell'area dell'ex scalo asburgico e ha suscitato l'interesse anche da parte della già primo ministro finlandese Sanna Marin, oltre che del sindaco di Dusseldorf Stephan Keller e dell'assessore alla Pianificazione urbana di Parigi, Emmanuel Grégoire.

La settimana in fiera

Tra i temi toccati nella tavola rotonda di oggi 13 marzo l'assessore Everest Bertoli ha evidenziato l'importanza delle sfide nei campi dell'energia, trasporti e nell'approvvigionamento delle materia prime. "Dobbiamo sviluppare città sempre più sostenibili, funzionali e umane. Il connubio tra pubblico e privato è vincente in termini di garanzia e fattibilità". Tra i soggetti interessati al progetto anche Michel Finzi, l'amministratore delegato di Rx France, società che a Cannes organizza la fiera. Nel corso della settimana il Comune - assieme al Consorzio Ursus - presenterà gli interventi futuri e quelli che si stanno realizzando all'interno degli oltre 60 ettari che costituiscono l'area del vecchio scalo triestino.