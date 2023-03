Dipendenti di Portopiccolo verso la cassa integrazione

SISTIANA, DUINO-AURISINA - Dopo lo sfratto esecutivo confermato martedì dal tribunale di Trieste, per i 70 dipendenti di hotel, bar e ristorazione di Portopiccolo, si prospetta la cassa integrazione. I dipendenti hanno a disposizione un periodo molto breve per attivare la procedura: infatti, i protocolli di richiesta dovranno essere presentati entro il 24 marzo. E' questa la novità, riportata dal Tgr Rai Fvg, emersa dall'incontro svoltosi questa mattina online fra la direzione lavoro della Regione, i sindacati di Uil e Cgil, il fondo proprietario e l'ente gestore Trieste2040. La proprietà non ha fornito alcuna indicazione riguardo al futuro del sito, ma sta attendendo la restituzione dell'immobile entro martedì prossimo. È stata però confermata l'esistenza di due soggetti interessati a prendere in mano la gestione di Portopiccolo. Non c'è ancora nessuna data per il prossimo incontro, ma si prevede che si terrà verso la fine della prossima settimana.