Paura a Monfalcone: portuale trova un bossolo nell’armadietto

Un episodio senza precedenti a Portorosega nel comune di Monfalcone: un dipendente dell'Impresa Alto Adriatico ha trovato un bossolo nel suo stipetto di lavoro. Si tratta di un proiettile privo di ogiva, quindi innocuo e probabilmente inserito nell'armadietto a scopo intimidatorio. Lo riporta il Piccolo. Sul fatto, accaduto martedì scorso, indagano i Carabinieri, che hanno sequestrato l'oggetto. Non sono state rilevate forzature dell'armadietto, forse perché alcune ante sono prive di lucchetto. Massima solidarietà al lavoratore dal titolare dell'impresa Alto Adriatico Mitter Mandolini, che ha incoraggiato l'uomo a sporgere denuncia e spiega che "da noi non ci sono tensioni tali da sfociare in simili rappresaglie". Il portuale, padre di famiglia, "Non ha idea di chi abbia messo il bossolo", ha spiegato Mandolini. Proseguono intanto le indagini dell'Arma.