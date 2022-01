Positiva scappa dal reparto di Medicina Covid: ritrovata in sala operatoria

Serata alternativa per il personale medico di Cattinara che, in tuta anti Covid, ha passato le ultime ore del 2021 in cerca di una paziente positiva fuggita dal reparto di Medicina Covid. Medici e infermieri hanno setacciato il parcheggio e l'intero edificio per diverse ore. La donna, sulla quarantina, è stata infine ritrovata poco prima di mezzanotte: si era addormentata nuda in una delle sale operatorie dell'ospedale.

In seguito sono state effettuate tutte le procedure di sanificazione.