Positiva al Covid l'assessore Rosolen, quarantena per il presidente Fedriga

Positiva al Covid l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen e il portavoce del presidente della Regione Edoardo Petiziol. Lo ha riportato il Piccolo. Entrambi si trovano in isolamento domiciliare con lievi sintomi. Quarantena anche per il Governatore Massimiliano Fedriga, per essere stato in contatto con Petiziol nella giornata di sabato. Al momento un primo test molecolare ha dato per Fedriga un esito negativo.