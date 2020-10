Positivi asintomatici non autosufficienti: pronti 65 posti letto a Opicina

Raggiunto l’accordo tra ASUGI e la Residenza per Anziani “Villa Sissi” di Strada per Vienna a Opicina: la Residenza ospiterà 65 posti letto per pazienti Covid positivi non autosufficienti asintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero e ai quali sarà fornita assistenza di base. Sarà così possibile liberare posti letto all’Ospedale Maggiore, per pazienti che necessitano di maggiore intensità di cure.

Villa Sissi

Attualmente Villa Sissi ospita 16 persone, tutte negative al Covid, che sono in corso di trasferimento in altre strutture che hanno dato disponibilità. Il personale sanitario del Distretto 1 collaborerà con il personale di Villa Sissi per identificare la struttura di destinazione adeguata alle necessità assistenziali.