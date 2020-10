Giudice e cancelliere positivi, in tribunale scatta la chiusura di un'aula

Tampone positivo per il giudice Massimo Tomassini, dell'ufficio Gip di Trieste, e un cancelliere penale del tribunale giuliano. Lo ha riportato l'Ansa. Una volta appreso l'esito del test, sono subito scattate le procedure di sanificazione dei locali dove i due avevano lavorato, in particolare anche l'aula dove Tomassini aveva svolto un'udienza. Non è ancora noto se anche altri dipendenti o giudici del palazzo di giustizia di Trieste dovranno essere sottoposti a controllo. Intanto, coloro che sono entrati con contatto con il magistrato e il cancelliere sono stati posti in isolamento volontario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.