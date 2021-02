Medico sloveno già guarito e vaccinato torna dall'Africa positivo

Già guarito e vaccinato, torna dall'Africa positivo. Protagonista della vicenda un medico sloveno, impiegato presso il Centro clinico ospedaliero di Maribor, che ha contratto nuovamente il coronavirus dopo essere stato precedentemente vaccinato con due dosi del siero. Lo riporta Lavoce.hr. Il medico in questione è recentemente rientrato dall’Africa dove si presume possa aver contratto la variante sudafricana del virus, ma ciò non è ancora stato dimostrato. Come riferito oggi dal microbiologo Tjaša ?ohar ?retnik del Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e l’alimentazione (Nlzoh) a una conferenza governativa sullo stato dell’epidemia di Covid19, i microbiologi hanno bisogno di almeno una settimana per sequenziare il genoma del virus e confermarne il ceppo. Lavoce.hr ha infine confermato che finora non sono stati segnalati casi della variante sudafricana in Slovenia.