Positivo e in quarantena, va dai parenti per le feste ortodosse

Rintracciato all'ex valico di Fernetti dove le pattuglie dei Carabinieri della stazione di Miramare e del radiomobile di Aurisina sono impegnate nei controlli di retrovalico. Si tratta di un cittadino romeno che è partito da Bolzano per celebrare insieme ai parenti le feste ortodosse prima di terminare la quarantena domiciliare, che doveva scontare in quanto positivo al Covid 19 da 5 giorni. Una volta accertata l'attualità del provvedimento sanitario i Carabinieri di Miramare lo hanno denunciato per la sua violazione e rimandato nuovamente indietro al domicilio.