Positivo e senza mascherina in mezzo alla gente: denunciato 64enne

Senza mascherina e in mezzo ad altre persone che hanno deciso di trascorrere il pomeriggio di ieri, mercoledì 17 marzo,sul lungomare dei topolini viene notato dalla pattuglia dei Carabinieri di Miramare. Inutili sono gli inviti dei militari a indossare una copertura a naso e bocca in mezzo alla gente. Allora i Carabinieri lo controllano e scoprono che l'uomo, un triestino di 64 anni, è positivo al Covid-19 e ha violato le disposizioni sulla permanenza in quarantena presso il proprio domicilio. La pattuglia dei Carabinieri di Miramare lo ha isolato da possibili contatti con altre persone e denunciato per la violazione degli obblighi sulla quarantena. Nello stesso pomeriggio anche la pattuglia della Stazione di Barcola ha sanzionato un triestino perché non indossava la mascherina nel quartiere affollato di Roiano