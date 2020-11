Positivo, viola l'isolamento ed esce di casa: denunciato

Una persona è stata denunciata dalla volante della Questura per essere uscita di casa in violazione dell'isolamento fiduciario. È successo ieri, venerdì 19 novembre, e nella stessa giornata sono state anche sanzionate 6 persone per mancato rispetto delle norme sanitarie, una di queste era fuori casa dopo il coprifuoco. Due di queste sono state multate dalla Polmare, due dai Carabinieri, una dalla Polizia locale e una dalla Polizia di Stato. Conrollate in tutto 805 persone, 46 delle quali durante il coprifuoco. Sottoposti a verifica anche 122 locali: uno dai Carabinieri, 55 dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e 66 dalla Polizia Locale.