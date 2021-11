Possibile acqua alta in serata: l’allerta gialla della Regione

Allerta gialle regionale nella serata di oggi per possibili episodi di acqua alta in zona costiera. Il documento è stato diffuso oggi dalla Protezione civile del Fvg.

Situazione attuale:

Una saccatura atlantica presente sull'Europa nord-occidentale si estenderà mercoledì sul Mediterraneo, favorendo l'afflusso sulla regione di correnti umide sud-occidentali in quota. Tra mercoledì e giovedì un fronte interesserà l'Italia. Poi tornerà l'anticiclone.

Previsioni meteo:

Mercoledì 3 Novembre: piogge inizialmente sparse in genere deboli o moderate, poi da abbondanti ad intense specie sui monti e nella notte. Possibili temporali, più probabili in pianura. Quota neve in rialzo fino a 2000 metri, meno verso il Comelico. Sulla costa a tratti soffierà Scirocco moderato o sostenuto, con possibile acqua alta in tarda serata. Vento moderato da sud in quota.

Giovedì 4 Novembre: nella notte e fino all'alba probabili piogge sparse, anche localmente abbondanti sui monti e sulle zone orientali con Scirocco moderato o sostenuto sulla costa in rotazione a Libeccio. Vento sostenuto da sud in quota. In giornata cielo da variabile a nuvoloso con possibili rovesci temporaleschi, più probabili sulle Prealpi e ad est, e quota neve in calo fino a 1400 metri circa. Possibile mareggiata in mattinata.