A fuoco nella notte il Postamat di San Luigi, Vigili del fuoco sul posto

È ancora troppo presto per chiarire le cause dell'incendio che ha interessato lo sportello Postamat di via Mauroner, nel rione di San Luigi, questa notte poco prima delle 5. Sul posto, come si può vedere nel video, sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Al momento tutte le piste sono aperte. Non sarebbe la prima volta che bande di ladri fanno "saltare" i Postamat. L'ultimo caso aveva riguardato la posta di Aurisina dove erano stati prelevati migliaia di euro.

La notizia è in aggiornamento.