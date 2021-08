Nuovo look per l'ufficio postale di Aurisina: al via i lavori di manutenzione

Poste Italiane comunica che per la giornata di domani, giovedì 26 agosto, l’Ufficio postale di Aurisina, sito in località Aurisina 140/B, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti.

Per tutti i servizi normalmente localizzati nell’ufficio di Aurisina, come il ritiro delle raccomandate in giacenza e il pagamento in contanti delle pensioni (che per il mese di settembre verrà anticipato a partire dal 26 agosto seguendo una turnazione alfabetica), i residenti potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Santa Croce di Trieste, via località Santa Croce 274, aperto il martedì e il giovedì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Nulla cambia per le pensioni accreditate a partire da giovedì 26 agosto per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 184 ATM Postamat disponibili in regione, senza bisogno di recarsi allo sportello.