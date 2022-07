Poste Italiane sempre più green: in arrivo a Trieste 38 mezzi elettrici

Nel centro di distribuzione di via Brigata Casale sono arrivati di recente 38 mezzi elettrici, tra auto e furgoni, che si aggiungono ai 23 tricicli e ai 17 quadricicli già operativi in varie località del Fvg

Poste Italiane viaggia sempre più green anche in provincia di Trieste, e lo fa sostituendo gradualmente l'intera flotta aziendale co mezzi interamente elettrici, infatti nel centro di distribuzione di via Brigata Casale sono arrivati di recente 38 mezzi elettrici, tra auto e furgoni, che si aggiungono ai 23 tricicli e ai 17 quadricicli già operativi in varie località del Fvg. Nel VIDEO il servizio completo.