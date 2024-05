Paura in via Settefontane: si ferisce da solo, poi spunta un coltello, giovane a Cattinara

TRIESTE - Un giovane di 25 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essersi provocato diverse ferite all'ingresso dell'ufficio postale di via Settefontane. L'episodio, al quale hanno assistito numerose persone in quel momento all'interno della posta, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 30 maggio. Il giovane ha usato i cocci di una bottiglia di vetro. Il ragazzo aveva con sé anche un coltello da cucina della lunghezza di circa 30 centimetri. Le ferite provocate dai vetri sarebbero superficiali e non avrebbero interessato alcun organo vitale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia di Stato che è riuscita a fermarlo, proprio nello spazio antistante all'ingresso, prima che la situazione degenerasse. I motivi del drammatico gesto sono al vaglio delle forze dell'ordine. Nessuna altra persona è rimasta ferita e, secondo quanto si apprende, il ragazzo non aveva manifestato alcuna volontà di far male ai presenti. Il giovane si trova ora a Cattinara e non sarebbe in pericolo di vita.