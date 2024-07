La vacanza in Slovenia diventa un incubo, turista italiana derubata a Postumia

POSTUMIA (Slovenia) - Una cittadina italiana residente a Sala Baganza, in provincia di Parma, è rimasta vittima di un furto messo a segno nei pressi delle Grotte di Postumia, in Slovenia, da due donne di origini bosniache. La donna emiliana è stata avvicinata dalla coppia di ladre, rispettivamente di 24 e 56 anni, che le ha sottratto 300 euro dal portafoglio. L'episodio, avvenuto nella mattinata di ieri 8 luglio, è stato quindi denunciato dalla vittima - in visita alla località turistica alle spalle di Trieste - e sul posto si sono recati gli agenti di polizia della questura di Capodistria. La donna ha poi descritto le due donne, arrestate dalla polizia nelle immediate vicinanze. I 300 euro sono stati infatti rinvenuti addosso ad una delle due donne. Il denaro è stato restituito alla vittima.