Ex Pavan, sbuca un pozzo antico nell'area del giardino

TRIESTE - Ex Pavan ancora sigli scudi: è stato trovato pozzo prima che prima è stato riempito ma poi transennato. Lo afferma il comitato Insieme per San Giacomo: "Giovedì 18 aprile dagli edifici circostanti si è visto che l’unico operaio attivo nel cantiere dell’ex Pavan ha riempito di terra e macerie e infine coperto con una pietra, tramite la benna di una ruspa cingolata, un antico pozzo cilindrico, ricolmo d’acqua di falda e con bordi in pietra, appena emerso durante gli scavi pochi centimetri sotto il piano di campagna del lato ovest di quello che fino al 2 aprile era un giardino". Il comitato ha inviato una pec alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, allegando quattro foto del pozzo durante e dopo il riempimento. "Abbiamo informato in proposito anche altre istituzioni - così il comitato - e in seguito alla nostra segnalazione, la giunta comunale di Trieste ha riferito che il pozzo risale alla metà dell’800, che è stato ricoperto non per nasconderlo, ma per ragioni di sicurezza, e che la soprintendenza ne era al corrente". Sabato 20 aprile, comfermano quelli del comitato, "il pozzo appariva senza più copertura, ancora pieno d’acqua e attorniato da transenne arancioni. Dunque gettarvi dentro terra e detriti non serviva a metterlo in sicurezza? O farlo è stato addirittura dannoso e inquinante? Bastava collocare da subito le transenne?". Sulla questione è intervenuto il copogruppo del Pd in consiglio comunale, Giovanni Barbo: "In considerazione del fatto che la sovrintendenza ha preventivamente allertato in merito al possibile ritrovamento di reperti archeologici nella zona, chiedo all'assessore competente se si è interfacciato con la ditta incaricata rispetto al ritrovamento e, in caso affermativo, quali siano gli accorgimenti previsti per quanto ritrovato".